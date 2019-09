Tiefenstockheim vor 7 Minuten

Schaf verursacht Unfall

Am späten Dienstagnachmittag war eine 22-jährige VW-Fahrerin von Marktbreit in Richtung Tiefenstockheim unterwegs, als kurz vor der Ortschaft ein Schaf auf die Fahrbahn rannte. Laut Polizeibericht konnte die Frau nicht mehr ausweichen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Der Tierbesitzer konnte verständigt werden.