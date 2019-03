Schätze im Schuhkarton übergeben

Ein nicht alltägliches Hobby pflegte die kürzlich verstorbene Sommeracher Winzerin Bilhilde Then: Sie beschäftigte sich in ihrer Freizeit mit der Sammlung von Sterbebildern. Und das über viele Jahrzehnte hinweg. Nach Schätzung ihres Sohnes Max kamen dabei an die 1500 Totenzettel zusammen.

Ganz zur Freude von Gemeindearchivar Elmar Hochholzer. "Es sind Schätze im Schuhkarton", sagte Hochholzer bei der Übergabe der Sterbebilder durch Max Then im Sommeracher Rathaus. Der Archivar sprach von einer "einzigartigen" Sammlung und bezeichnete die Hinterlassenschaft als wichtige Quelle und Bereicherung" für die Winzergemeinde. Wohl jede eingesessene Familie, so Hochholzer, wird ihren Namen unter den Totenzetteln finden. Was für die Ahnenforschung zweifelsohne sehr wichtig ist, betonte der Historiker. Er selbst wusste um das Hobby von Bilhilde Then, die mit ihrer Sammlung ein Stück Ortsgeschichte schreibt.

Bürgermeister Elmar Henke sprach von einem Schatz und wichtigen Dokumenten, die bei der Aufarbeitung und Erschließung von Familiengeschichten eine große Bedeutung haben. Die Gemeinde sei kein Eigentümer der Sammlung, die künftig im Archiv ihren Standort finden wird.

Zunächst aber, so der Bürgermeister, gilt es die Sterbebilder aufzuarbeiten. Sprich die Sammlung muss digitalisiert und erfasst werden. Die Riesenarbeit, so der Gemeindechef, soll eventuell von Studenten und Schülern in Form einer wissenschaftlichen Arbeit bewerkstelligt werden. Als Minimum der Fertigstellung des Sammelwerkes nannte Henke zirka zwölf Monate. In Absprache mit dem Gemeindearchivar soll das "dokumentierte Stück Ortsgeschichte" schließlich bei besonderen Anlässen den Besuchern präsentiert werden. Zudem soll interessierten Ortsbewohnern ein "leichter Zugang" zu dem Sammelwerk ermöglicht werden.

Das älteste Sammel- Bild ist aus dem Jahre 1875. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Ablichtungen auf den einfachen oder gefalteten Totenzetteln, die beispielsweise wichtige Lebensdaten wie das Ableben mit Uhrzeit und Todesursache oder etwa die Zeitdauer einer Ehe bzw. das Witwendasein beinhaltete. Ein neues Erscheinungsbild der Sterbebilder ergab sich in der Zeit ab 1915. "Damals wurden alle Soldaten abgelichtet", berichtet Hochholzer und es bestand fortan die Möglichkeit der Fotopräsentation auf den Sterbebildern. Die unterlagen hinsichtlich ihrer Darstellung natürlich dem Wandel der Zeit. Heutzutage sind bei Sterbefällen oft weniger fromme Motive sondern Bilder aus dem Umfeld des Toten, wie beispielsweise Lieblingsort oder Berufsstand auf den Totenzetteln zu sehen.

Die vier bis fünf Generationen umfassende Sterbebildsammlung dokumentiert überwiegend Todesfälle der Winzergemeinde Sommerach. "Die Sterbebilder spiegeln die gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse wider und sind für die heimatliche Forschung eine sehr interessante Quelle", betonte Hochholzer abschließend.

Ursprünglich stammt der Brauch der Verteilung von Sterbebildern aus Holland. In Bayern gab es um das Jahr 1830 die ersten Totenzettel. Mit der Einführung der Schulpflicht und der damit verbundenen Alphabetisierung der Bevölkerung verbreitete sich der Brauch fortan.