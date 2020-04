Kitzingen vor 1 Stunde

Schaeffler Kitzingen wählt erstmals eigenen Betriebsrat

Bei der erstmaligen Betriebsratswahl des im Mai 2018 eröffneten Europäischen Distributionszentrum (EDZ) Kitzingen, das zum Schaeffler-Konzern gehört, kandidierten am 1. April 2020 19 Beschäftigte auf der offenen Liste der IG Metall. Davon wurden ausschließlich IG Metall Mitglieder in das siebenköpfige Gremium gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung der IG Metall.