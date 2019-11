Schäden an der Dreifaltigkeitskapelle in Laub

Die kleine Dreifaltigkeitskapelle im Prichsenstädter Ortsteil Laub müsste dringend saniert werden. Das Dach der Kapelle am First und der Südseite weisen starke Schäden auf.

Die Baulast ist ein Punkt, der die Verwaltung der Stadt schon seit vielen Jahren beschäftigt. Denn für die im Jahr 1736 Jahre erbaute kleine Kapelle am Ortsausgang von Laub in Richtung Prichsenstadt lässt sich kein Verantwortlicher mehr finden. "Bisher hat die katholische Kirche in Laub die Verwaltung übernommen", sagte Bürgermeister René Schlehr in der jüngsten Ratssitzung. Alle Recherchen führen zur privaten Dreifaltigkeitsstiftung, die auch das Grundstück besitzt, auf dem die Kapelle steht.

Allerdings existiert diese Stiftung nicht mehr und somit gibt es auch kein Stiftungsvermögen mehr, auf das zurückgegriffen werden könnte. Es waren auch trotz intensiver Suche keinerlei Nachfahren des Stifters mehr zu ermitteln. Denn zwar ist der Name des Stifters in einer Kartusche zentral in der Portaleinrahmung zu finden, aber im Laufe der Jahre verwittert und nicht mehr leserlich.

Nichtsdestotrotz soll die Kapelle erhalten bleiben, war der allgemeine Tenor im Stadtrat. "Es ist ein Stück Kultur und gelebter Glaube in Laub, deshalb muss die Kapelle für die Ortsgemeinschaft bleiben", so der Bürgermeister. "Sie gehört auch zum Ortsbild."

Gemeinsam mit den Kirchenpflegern Hans Rössert und Helmut Seger sowie Joachim Gattenlöhner vom Landratsamt hatte Schlehr den Schaden vor Ort besichtigt. "Die Schäden sind nicht so gravierend, aber wenn wir nichts machen, nimmt das Dach größeren Schaden", so Schlehr. Um zumindest weitere Schäden zu verhindern, beschloss der Stadtrat einstimmig, den Bauhof mit der Notsicherung zu beauftragen. Danach sollen sich Experten mit der Sanierung des Daches befassen.