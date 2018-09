SULZFELD vor 3 Stunden

Schäden an Wehrmauer entdeckt

Die Wehrmauer ist ein wichtiges Element im Sulzfelder Altort-Ensemble. Jetzt wurden im nördlichen Bereich nahe der Vinothek von Winfried Luckert Schäden an der Wehrmauer entdeckt, was handeln erfordert. Jetzt soll ein Planungsbüro mit Befunduntersuchungen an dem Abschnitt der Wehrmauer und auch an den Türmen beauftragt werden. Das Fachbüro soll dann ein Sanierungskonzept vorlegen, um auf dessen Basis einen Zuschussantrag für das Städtebauförderungsprogramm an die Regierung von Unterfranken zu richten.