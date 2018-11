Schäden am Kirchturm in Greuth

Kürzlich schauten sich Handwerker auf Bitten der Gemeinde Castell den Kirchturm im Ortsteil Greuth an, weil dort Schäden nach einem Sturm aufgetreten sind. Die Fachleute schauten sich das Dach von oben einmal genauer an und reparierten zunächst die Sturmschäden. Rund 2500 Euro kostete das Ganze. Wie Bürgermeister Jochen Kramer im Gemeinderat mitteilte, war das noch nicht alles, wie er selbst vor Ort sehen konnte.

Beim genaueren Betrachten wurden weitere Schäden an der Turmhaube festgestellt. Die Schallläden sind marode, der Schiefer außen am Turm ist brüchig. Die Handwerker rieten der Gemeinde, gleich den gesamten Turmhelm herunterzunehmen und zu erneuern. Wie der Zustand der gesamten Dachkonstruktion darunter sei, könne man wohl erst dann genauer sagen, meinte der Bürgermeister. So wird die Gemeinde nun wohl den Dachhelm zur Reparatur abnehmen lassen. Ob dann weitere Schritte nötig sind, müsse sich erst zeigen, hieß es.