Marktbreit vor 2 Stunden

Schaden verursacht und nicht abgehauen

Am Sonntagnachmittag beschädigte eine 22-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Fleischmannstraße in Marktbreit beim Ausparken ein abgestelltes geparktes. Beim Rangieren blieb sie hängen und verursachte einen Schaden von etwa 1500 Euro. Vorbildlich: Sie meldete anschließend ihr Missgeschick.