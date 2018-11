Schaden verursacht und davongefahren

Beim Wenden touchierte am Dienstagvormittag in der Nähe der Kirche in Rödelsee ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer einen Begrenzungsstein und verschob diesen. Der Unfallverursacher besah sich zunächst den Schaden, fuhr jedoch anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen, mit seinem Mitsubishi davon, so die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, informierten die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 61-jähriger Rentner als Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden beträgt 1000 Euro.