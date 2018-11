Schaden in der Küche angerichet

Nachdem sie in der Nacht zum Sonntag Inventar einer Asylbewerberunterkunft im Steigweg beschädigt und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bedroht hatten, wurden zwei Bewohner der Unterkunft von Beamten der Kitzinger Polizei in Gewahrsam genommen, berichtet die Polizei.

Gegen 1.40 Uhr war die Kitzinger Polizei zur Unterkunft in den Steigweg gerufen worden. Eine Streife stellte fest, dass zwei 19-jährige Bewohner im Küchenbereich erheblichen Sachschaden verursacht hatten. In der Folge bedrohten die beiden offensichtlich alkoholisierten Tatverdächtigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Eine Streifenbesatzung nahm die Heranwachsenden in Gewahrsam. Sie verbrachten die Nacht in einer Haftzelle.

Gegen die beiden somalischen Staatsangehörigen wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und der Sachbeschädigung eingeleitet.