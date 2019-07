Schernau vor 1 Stunde

Schachkurs für Vorschulkinder mit Hermann Pröstler

Konzentriert und trotzdem mit Spaß dabei waren die Vorschulkinder des Kindergartens Sonnenschein in Schernau, als sie von Hermann Pröstler in einem mehrtägigen Schachkurs in die Welt des Brettspiel eingeführt wurden.