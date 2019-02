Sauberes Wasser  tief aus der Erde

28 Meter tief ist der größte Horizontalbrunnen, den die Fernwasserversorgung Franken in Sulzfeld betreibt. Zum Glück ist eine dicke, bruchsichere Glasscheibe darüber angebracht. Die Schüler der 4. Klassen aus der Grundschule St. Hedwig konnten von dem Blick in die Tiefe gar nicht genug bekommen. Geführt von Lore Resch und ihrer Kollegin Elisabeth Düll standen sie am Rand des 28 Meter tiefen Brunnens und waren fasziniert, als unten am Grund das Licht anging. So tief hatten sie sich das nicht vorgestellt. In jeder Sekunde werden aus diesem Brunnen 110 Liter, also eine ganze Badewanne voll, herauf gepumpt. Als die Kinder fünf Minuten später das Brunnenhäuschen verließen, waren schon 300 Badewannen gefüllt. Dann wanderten sie zwischen riesigen Rohren, durch die auch jeder Viertklässler noch hindurch passen würde, zu den beiden Wassertanks. Zehn Millionen Liter Wasser werden dort gelagert und im Sommer werden pro Tag 30 Millionen Liter verbraucht. Eine Wasserfläche, größer als jedes Schwimmbad, lag vor den Kindern. Danach gab es endlich Wasser zu trinken und einige meinten, dass es das beste Wasser sei, das sie je getrunken hatten.