Kitzingen vor 48 Minuten

Sattelzug stößt gegen Anhänger

Beim Rangieren stieß ein 28-Jähriger mit seinem Sattelzug auf einem Parkplatz an der Jungefernmühle in Kitzingen am Donnerstagnachmittag gegen einen geparkten Anhänger. Hierbei entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 1100 Euro.