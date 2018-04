WIESENTHEID vor 49 Minuten

Sattelzug kollidiert mit Audi

Als am Mittwochvormittag ein 36-jähriger Fahrer eines Sattelzuges in der Industriestraße in Wiesentheid aus dem dortigen Parkplatz ausfahren wollte, kollidierte er mit dem Audi A 4 eines 53-jährigen Mannes. Schaden laut Polizeibericht: 3500 Euro.