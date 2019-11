Kitzingen vor 1 Stunde

Sattelzug angefahren und abgehauen

Am Donnerstag zwischen 20.30 und 22.15 Uhr ereignete sich in der Einfahrt zum Connect-Park in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine Sattelzugmaschine.