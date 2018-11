Sattelauflieger rutscht in den Graben

Am Montagmorgen fuhr ein 36-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine auf der KT47 von Füttersee in Fahrtrichtung Ilmenau. In einer Rechtskurve rutschte der Auflieger wegen Eisglätte nach rechts in den Graben, sodass es dem Fahrer nicht mehr gelang, sein Fahrzeug selbstständig zurück auf die Straße zu bekommen. Aus diesem Grund wurde ein Abschlepper verständigt. Für die Zeit der Bergung wurde die KT47 durch die jeweiligen Ortsfeuerwehren gesperrt. Der Schaden am Lkw und der entstandene Flurschaden belaufen sich laut Polizeibericht auf circa 550 Euro.