Satirischer Wochenrückblick: Endlich darf mein Handy parken

Endlich, endlich, endlich: Das Handyparken kommt bald auch nach Kitzingen. Haben jetzt die Stadtväter und -mütter beschlossen. Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, was ich mir lieber gewünscht hätte!

Wem geht es nicht so? Ständig verlege ich mein Handy, weil ich es irgendwo vergessen oder am falschen Platz abgelegt habe. Ich könnte mich ja dann selbst anrufen, damit ich das tutende Ding wiederfinde, aber dazu bräuchte ich ein Handy. . .

Damit ist jetzt bald Schluss: Wenn das Handyparken nämlich in der Großen Kreisstadt Einzug hält, kann ich mein Handy bequem überall parken. Und der Dienstleister findet es dann für mich, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie das funktioniert? Zuerst mal muss ich die Handyparken-App runterladen und meine Handynummer eingeben. Schon kann's losgehen: Ich parke mein Handy am Tresen in der Kneipe – und vergesse es dort mal wieder. Kaum bin ich auf dem Heimweg, bekomme ich eine Nachricht auf mein Handy, mit der mir mitgeteilt wird, dass ich es zurückgelassen habe und wo ich es finden kann.

Stopp: So kann das mit dem Handyparken nicht gemeint sein. Sonst müsste ich das Ding ja bei mir haben. Vielleicht ist es doch eher dafür gedacht, dass das Handy künftig die Parkscheibe im Auto ersetzt. Also dann diese Variante: Ich lade mir die Handyparken-App herunter und rufe das Programm auf. Statt einer Parkscheibe lege ich dann künftig nur noch mein Handy hinter die Windschutzscheibe. Dort stelle ich dann die Zeit ein, zu der ich gekommen bin, damit die freundliche Politesse erkennt, dass ich mich an die Parkordnung halte.

Vielleicht lässt die Handyparken-App mein Mobiltelefon künftig blinken oder es sagt sogar in einem fort: "Ich parke hier seit 9.56 Uhr. Ich parke hier seit 9.56 Uhr. Ich parke hier. . ." In der – aufpreispflichtigen – Premium-App kann das Handy dann sogar noch mit der Politesse kommunizieren und einfache Dialoge führen, so ähnlich wie der "Alex" oder wie dieser moderne Sprachautomat heißt.

Dann kann das Handy auch erklären, dass ich wirklich nur einen kleinen Moment die erlaubte Parkzeit überziehe, weil ich gerade in der Apotheke in der Warteschlange stehe (es gibt etwa 100 vorgespeicherte Ausreden zur Auswahl). Oder es kann die Politesse bitten, darüber hinwegzusehen, dass ich in der Feuerwehrrettungszone parke, weil doch gerade gar kein Haus brennt.

Auf den Dialog mit der Politesse freue ich mich jetzt schon. – Ach so, geht ja gar nicht: Wenn mein Handy parkt, bin ich ja schon längst weg. . .