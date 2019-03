Sanierungen fordern den TV Segnitz

Der TV Segnitz ist sportlich sehr erfolgreich unterwegs, steht aber vor Herausforderungen, die nicht so einfach zu bewältigen sind, wie die Jahresversammlung offenbarte. Denn der Verein muss die Sanierung der maroden Hallendecke angehen, in den kommenden Jahren werden dann noch der Eingangsbereich und die Sanitäranlagen in der Turnhalle erneuert, was ordentlich ins Geld geht.

Die Hallendecke wird ab Mai in Angriff genommen und soll abzüglich der Eigenleistung 41 000 Euro kosten, dazu hat die Gemeinde einen Zuschuss von 50 Prozent, aber maximal 25 000 Euro, zugesagt. Für den Eingangsbereich sind 15 000 Euro vorgesehen und 48 000 Euro für die Sanitäranlagen, insgesamt bleibt dem Verein ein Finanzierungsdefizit von 70 000 Euro. Deswegen appellierte Vorsitzender Timo Hofmann an die Gemeinde und die anwesende Bürgermeisterin Marlene Bauer, den Turnverein nach Möglichkeit weiter zu unterstützen. Denn der Verein hatte zuletzt viel Geld für einen neuen Großrasenmäher, einen Vereinsbus sowie die Kanalisation ausgeben müssen, weswegen die Rücklagen weitgehend aufgebraucht sind.

Mitgliedsbeiträge werden angehoben

Tomi Hofmann konnte endlich Vollzug wegen des notwendigen Vereinsbusses melden, wofür etwas über 20 000 Euro zu berappen waren. Wegen der dünnen Finanzdecke segneten die Mitglieder den Vorschlag des Vorstandes ab, die Mitgliedsbeiträge moderat anzuheben. Gerne führte der Vorsitzende einen großen Reigen an Ehrungen durch, wobei Norbert Bischoff und Ernst Eger herausragten, die beide zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden.

Beide hatten über Jahrzehnte Vorstandsposten bekleidet und sich große Verdienste erworben. Ernst Egers Metier war die Küche und die Bewirtungen bei Veranstaltungen sowie der ganze Einkauf für das Vereinsheim. Dank Norbert Bischoff hat der Verein eine ausführliche Chronik und ein Archiv. Außerdem liefert er dem Verein jedes Jahr eine detaillierte Sportbilanz. Daneben war sich Norbert Bischoff für keine Arbeit zu schade und engagierte sich im Sportabzeichenwettbewerb.

Zwei namhafte Neuzugänge

Die Faustball-Abteilung ist dominierend beim TV Segnitz mit seinen aktuell 454 Mitgliedern, der aber sportlich breit aufgestellt ist. Aus den Berichten geht hervor, dass auch beim Kinderturnen, Yoga, Leichtathletik, Sportabzeichen, Gymnastik und Volleyball fleißig gesportelt und sich bewegt wird. "Wir sind dauerhaft national vertreten, egal oben bei den Aktiven oder mit der Jugend", sagte der stolze Vorsitzende. Abteilungsleiter Peter Matterne berichtete, dass die Jungs der U14 und U16 beide Süddeutsche Meister wurden und sich die U16-Jungs gar die Bronzemedaille auf der Deutschen Meisterschaft (Halle) und gar die Goldmedaille im Feld holten

Mit Fabio Lauck, Julian Schiffler, Andreas Kaemmer, Johann Schneider und Moritz Lutzenberger darf der Verein sich glücklich schätzen, gleich fünf U18-Nationalspieler in seinen Reihen zu haben. Die Männer mischen in der zweiten Bundesliga mit und die Damen sind in der ersten Bundesliga vertreten und wollen heuer mit zwei namhaften Neuzugängen ranklotzen.

Erfolgreiche Veranstaltungen

Timo Hofmann ging auf erfolgreiche Veranstaltungen wie den Familienabend, das Jedermann-Faustballturnier, das Oktoberfest, den Segnitzer Winterzauber, die Vereinswanderung, das Spanferkelessen zum Saisonabschluss, die Ferienpassaktion, sowie die Beteiligung am Mainfest ein. Der Vorsitzende dankte allen Vorstandskollegen, Trainern und Helfern, die mit ihrem Einsatz den Sportbetrieb und die Veranstaltungen mit gestemmt haben.

Geehrt wurden für 25 Jahre: Barbara Mathan Andrea, Martha Wunder Christa Löhr, Meike Riechers-Krüger, Kathrin Virnekäs Elfriede Kempe, Karin Bischoff, Armin Gernet, Lauck Michael, Traudl Bischoff, Ludwig Lugert, Frey Nicole, Andrea Bischoff; 40 Jahre: Christine Baumgart, Richard Hoffmann, Bernhard Seidel, Siegfried Gerne, Willi Schlegelmilch, Manfred Baumann, Georg Wüffert, Erich Taub, Michael Iglhaut, Christian Ziermann, Hartmut Ruhl, Uwe Hirsch, Hubert Dietenmeier, Karlheinz Siegler, Gerhard Leipold und Christoph Tietze.