Marktbreit vor 52 Minuten

Sanierung des Marktbreiter Kindergarten wird teurer

Die Sanierung des evangelischen Kindergartens in Marktbreit wird schon wieder teurer: Jetzt sind es die Schlosserarbeiten, hier vor allem die Fluchttreppe in Stahl, die mit knapp 200 000 Euro anstelle der kalkulierten rund 140 000 Euro kosten wird. Das Problem bei der Sanierung in dem alten Haus: Es gibt immer wieder Unwägbarkeiten. Hier ist es nun die Außentreppe, die aus Brandschutzgründen ein Stockwerk höher als geplant ausgeführt werden muss. Zudem soll sie, so will es die Gestaltungssatzung, schwarz gestrichen werden, was alleine 15 000 Euro kostet. Auch wenn einige der Mitglieder am Dienstagabend mit den Mehrkosten haderten, am Ende gab es zwei Gegenstimmen zur Vergabe des Auftrags an die Firma Rupp aus Sonnenberg.