Sanierung der Stollen wird teuer

Das wird teuer und aufwändig: In der Ratssitzung am Donnerstagabend stellten zwei Mitarbeiterinnen des Büros G.U.B. das Konzept zur Verfüllung der ehemaligen Kalkesteinabbau-Schächte im Bereich des Mühlenwegs vor. Die geschätzten Kosten belaufen sich dabei auf knapp 600 000 Euro.

Es legt schon einige Jahrhunderte zurück, als in Mainstockheim unterirdisch in Stollen Kalkstein abgebaut wurde. Jetzt könnte das zum Problem werden, denn in zwei Abschnitten befinden sich diese Stollen unter dem Mühlenweg. 2011 stellte das Bergamt nach vermessungstechnischen Aufnahmen fest, dass diese Straße im Bereich der Hausnummer 54 nur noch unzureichende Standfestigkeit hat. Ein Einbruch der Straße hier und ein Stück weiter am abzweigenden Wirtschaftsweg, mit der Folge, dass auch Versorgungsleitungen betroffen sein könnten, wurde nicht mehr ausgeschlossen, Handlungsbedarf besteht.

Die Vorgaben für die Sanierung gibt das Bergamt. Und das schreibt, so der Vortrag, eine unterirdische Sanierung vor. Die Sohle der Stollen liegt teilweise bis zu acht Metern unter der Straße, so dass eine Verfüllung von oben technisch noch schwieriger wird. Nach den Plänen der Ingenieurinnen wird nun ein Schacht bis zum Stollen gegraben. Per Hand müssen diese Stollen dann gesäubert werden, da Abraummaterial auf der Sohle eine ordentliche Verfüllung gefährden würde.

Und hier liegt ein Kostenrisiko: Da der zweite Stollen nicht begehbar ist, ist sowohl dessen seitliche Dimension, als auch der dort befindliche Abraum unbekannt. Ein weiterer hoher Kostenfaktor ist die Sicherheit der Arbeiter, denn jeder geräumte Abschnitt muss nach oben abgesichert werden, um herabstürzende Felsbrocken zu verhindern.

Einige Räte bemängelten dabei sowohl die unterirdischen Arbeiten, als auch den hohen Sicherheitsaufwand. Hier habe, so Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs, die Gemeinde allerdings keinen Spielraum, da die Vorgaben vom Bergamt eingehalten werden müssten.

Nach der Räumung der Stollen werden diese in mehreren Schichten mit Beton verfüllt, um die Standsicherheit der Straße wieder zu gewähren. Natürlich wird es während der Bauzeit zu Behinderungen kommen, was aber soweit möglich reduziert werden sollte. Die bei einer Gegenstimme beschlossene Planung muss nun mit dem Bergamt abgestimmt werden. Liegt von dort der Zuschussbescheid vor, dessen Höhe noch offen ist, kann die Ausschreibung erfolgen. Die reine Bauzeit dürfte dann ein knappes halbes Jahr betragen.