Sanierung der Nikolaus-Fey-Schule muss noch warten

Die notwendige und bereits beschlossene Sanierung der Nikolaus-Fey-Schule in Wiesentheid muss noch etwas warten. In der Sitzung des Schulverbandes für die Grund- und Mittelschule teilte der Vorsitzende, Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier, mit, dass die Regierung den Förderantrag zwar vorliegen, aber noch nicht genehmigt hat. Erst wenn die Zustimmung vorliegt, sollen die umfangreichen Arbeiten beginnen. Der Schulverband will die verschiedenen Punkte der Reihe nach anzugehen. Kosten von rund 6,4 Millionen Euro wurden für die gesamten Arbeiten geschätzt.

Die Sanierung, die neben Brandschutzmaßnahmen (1,28 Millionen Euro) auch die Aufstockung eines Gebäudeteils (1,7 Millionen) sowie den Neubau des Grundschultrakts (3,8 Millionen) als größte Posten vorsieht, soll bis ins Jahr 2022 dauern. Bereits begonnen wurde die Erneuerung der Heizungssteuerung (72.500 Euro), als nächstes sollen die Sanitärräume der Grundschule (250.000 Euro), sowie der Umbau von Lehrerzimmer, Sekretariat und Büros (197.000 Euro). Die Finanzierung des Ganzen wird auf mehrere Jahre gestreckt. Neben einer Sonderumlage für die Mitgliedsgemeinden in Höhe von 1450 Euro pro Schüler wird ein Kredit zur Finanzierung aufgenommen, der auf zehn Jahre gestreckt wird.

Vorsitzender Knaier erläutere das Vorgehen. Zunächst müssen die Planungsarbeiten ausgeschrieben werden. Sobald der Architekt feststeht, will der Schulverband das Raumprogramm für den Ausbau im Detail mit ihm abstimmen. Erst dann könne, so Knaier, eine Ausschreibung erfolgen.

In der Sitzung des Schulverbands stellten sich die beiden neuen Schulleiter der seit September getrennten Grund- und Mittelschule kurz vor. Rektor an der Grundschule ist nun Carsten Busch, sein Stellvertreter Harald Schafferhans. Als Schulleiterin der Mittelschule fungiert nun Susanna Zeier,ihr Konrektor ist Wolfgang Lurati. Man sei nun zwar strukturell getrennt, sehe sich aber als Team, betonten die neuen Leiter.

Als aktuell größtes Problem sah Susanna Zeier die Raumnot, man sei "sehr beengt." Ihr Kollege Carsten Busch wünschte sich eine bessere Ausstattung an Lehrmitteln. Dort sei Nachholbedarf. Ansonsten sei die Schule vom Mobiliar und der Raumgröße her gut aufgestellt. Harald Schafferhans wies darauf hin, dass künftig mehr in die Medienausstattung zu investieren sei. In der Grundschule gehe der Trend dazu, dass die Schüler bereits mit Tablets arbeiten.

Zum 1. Oktober besuchten insgesamt 510 Schüler die Nikolaus-Fey-Schule. Davon gehen 229 in die Grundschule und 267 in die Hauptschule. Zum Schulverband gehören die Gemeinden Abtswind, Castell, Rüdenhausen und Wiesentheid. Bei der Hauptschule kommen außerdem Geiselwind, Großlangheim, Kleinlangheim, Prichsenstadt und Wiesenbronn hinzu. Die Umlage pro Schüler beträgt 1050 Euro. Der Schulverband hat einen Gesamthaushalt für 2019 in Höhe von 1,499 Millionen Euro. Dieser wurde in der Sitzung der Mitgliedsgemeinden verabschiedet.