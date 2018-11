Sanierung der Bahnhofstraße geht weiter

"Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich". Frei nach Wilhelm Busch könnte das der Titel für die Sanierung der Kleinlangheimer Bahnhofstraße sein, deren erster Teil mit Vollausbau mit Trennsystem für das Abwasser, neuen Wasser- und Stromleitungen und neuen Gehwegen bis zum Punkt Am Castellbach abgeschlossen ist. Jetzt geht es weiter mit Kanal- und Wasserleitungssanierung bis zur Hauptstraße, wobei auch die Pfarrgasse einbezogen wird. "Ein Vollausbau kommt aber nicht in Frage", gab Bürgermeisterin Gerlinde Stier laut Anfrage beim Landkreis in der Sitzung am Dienstagabend bekannt, in der die Sanierung des zweiten Teils der Bahnhofstraße einstimmig beschlossen wurde.

Thomas Glückert vom Planungsbüro TIG erinnerte an die Überlegungen im Jahr 2016, als sich nach der Kanalbefahrung herausstellte, dass die Hausanschlüsse neu gemacht werden müssen und dann der Rat sich dazu entschlossen hat, einen Kanalneubau im Mischsystem anstelle des Inlinerverfahrens durchzuführen. Da der Kanal in der Pfarrgasse eine halbe Million Euro kosten dürfte, werden nun Kosten von etwa einer Million Euro für die Gesamtmaßnahme veranschlagt. Der Rat stimmte geschlossen für den Neubau des Kanals und für den Auftrag an das TIG, die Planungen für die Sanierung in die Wege zu leiten.

Eine weitere Sanierung steht im Schleifweg an, bei der Wasserleitung und Verkehrsanlagen im Zuge der Erschließung des Baugebiets Am Graben erneuert werden müssen. Glückert sagte voraus, dass nach den Sanierungsarbeiten, die auch als Teil der Fremdwasserproblematik gesehen werden müssen, "vom Schleifweg nichts mehr übrig bleiben wird, er muss dann neu gemacht werden." Er riet deshalb vor allem wegen des Drainagewassers zu einer Anliegerversammlung, "da dieses Wasser dann nicht mehr in den Kanal gelangen darf". Das Ratsgremium stimmte geschlossen dafür, das Büro TIG mit der Planung für die Sanierungsarbeiten im Schleifweg und mit der Erschließungsplanung für das Baugebiet Am Graben zu beauftragen. Ebenso einstimmig erfolgte der Auftrag an den Großlangheimer Architekten Norbert Hufnagel zur Feinplanung für die Sanierung der Schule, für die die Gemeinde den Höchstfördersatz bekommt, sagte die Bürgermeisterin.

Vergeben wurden Arbeiten zur Erweiterung des Kindergartens und der Einrichtung einer Kleinkindgruppe. Den Zuschlag für die Bodenbelagsarbeiten erhielt die Firma Rüttger aus Iphofen zum Preis von 5851 Euro. Die Kleinlangheimer Firma Gutjahr wurde mit den Schreinerarbeiten (47.370 Euro) und dem Umbau der Einbauküche (21.750) beauftragt.

Aus der Sitzung der Lenkungsgruppe Dorfschätze gab die Bürgermeisterin bekannt, dass das Wasserwirtschaftsamt aufgrund früherer nicht richtiger Daten die Mehrkosten in Höhe von 30.000 Euro für das Hochwasserschutzkonzept übernimmt. Erfreut zeigte sich die Ratsrunde, dass nun Arbeiten für das Kernwegenetz und auch für Rad- und Wirtschaftswege bis zu 75 Prozent gefördert werden. Möglich ist zudem, dass mehrere Gemeinden zusammen das Konzept für einen Kernweg vorlegen können.

Die Bürgermeisterin gab bekannt, dass die 20-kV-Leitung im Bereich Rumpelswasen und Atzhausen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Autobahn abgebaut wird.

Sie bedankte sich mit herzlichen Worten bei allen, die durch großen Einsatz wieder für eine stimmungsgeladene Kirchweih sorgten. Einstimmig befürwortet wurde der Antrag des Gesangvereins auf Zuschuss zur Chorarbeit, der wie bisher 500 Euro betragen wird.