Willanzheim vor 58 Minuten

Sandspende der Firma LZR

Vor kurzem war es so weit: Papas der Kinder kamen in die katholische Kindertagesstätte Willanzheim, schaufelten den verbrauchten Sand aus und füllten den von der Firma LZR aus Kitzingen gespendeten frischen Sand in den Kita-Sandkasten, teilt der Kindergarten mit. Danke sagen die Kita-Kinder und das Team für die Sandspende der Firma LZR und den Landwirten, die für diese Aktion ihre landwirtschaftlichen Fahrzeuge zur Verfügung stellten.