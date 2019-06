Sand- und Kiesabbau: Vorzeitiger Beginn genehmigt

Nachdem auch der Volkacher Stadtrat in seiner Sitzung am 20. Mai dem Antrag der Firma LZR auf vorzeitigen Beginn des Sand- und Kiesabbaus am Elgersheimer Hof zugestimmt hat, habe das Landratsamt die Prüfung des Antrags nun abgeschlossen, wie es im Presseschreiben des Landratsamtes heißt.

Der vorzeitige Beginn kann nur bewilligt werden, wenn das Gesamtvorhaben mit sehr großer Wahrscheinlichkeit genehmigt werden muss. Die vorgelegten Unterlagen seien ausreichend gewesen, um eine positive Prognose zu treffen. Da mit großer Wahrscheinlichkeit der Antrag auf Sand- und Kiesabbau genehmigt werden kann, wurde dem vorzeitigen Beginn zugestimmt.

Im nächsten Schritt müssen nun noch ausführlichere und umfangreichere Unterlagen von der Firma LZR vorgelegt werden. Details unter anderem zur Renaturierung werden dann im nächsten Verfahrensschritt behandelt. Auflagen zum Natur- und Gewässerschutz wurden aber bereits mit dem Bescheid über den vorzeitigen Beginn erlassen, so die Meldung abschließend.