Salat und Straßen führen zu Kritik und wecken Emotionen

Die Gemeinde Wiesentheid steht sehr gut da, was die Zahlen und Fakten betrifft, die Bürgermeister Werner Knaier bei der Bürgerversammlung präsentierte. Dennoch hatte das Ortsoberhaupt einiges zu erklären in der mit 60 Bürgern besuchten Veranstaltung. Kritisch und emotional wurde es vor allem bei zwei Punkten: Der Bau weiterer Entlastungsstraßen um den Ort sowie der Anfrage zur Ansiedelung eines großen Betriebes zur Salatzucht und den möglichen Folgen, etwa für die Kanalisation.

Bei letzterem verwies Bürgermeister Knaier darauf, dass sich die Gemeinde mit dem Bauantrag beschäftigt habe. Man müsse es vernünftig und objektiv diskutieren, auch wenn die Gemeinde "nicht danach gerufen" habe, sagte er mit Blick auf das auf einer Fläche von rund 17 Hektar vorgesehene Projekt auf einer Ackerfläche in Richtung Abtswind.

Die Gemeinde werde ihre Bedenken zusammen tragen und ans Landratsamt und die weiteren Behörden schicken, die letztlich über die Genehmigung der Ansiedelung entscheiden. Auf die Frage, ob die Gemeinde überhaupt die Möglichkeit habe, das Ganze abzulehnen, sagte Knaier, dass zunächst geprüft werden müsse, ob eine Privilegierung des Vorhabens vorliege.

Wie sieht das Entwässerungskonzept der Antragsteller aus, reicht die Kapazität der Kläranlage? Wenn nicht, würden bei einer Vergrößerung die Kosten auf die Einwohner umgelegt? Derzeit reichten die Kapazitäten der Anlage, so Knaier. Wenn Wiesentheid jedoch so weiter wachse, wie zuletzt, könnte es Probleme geben, räumte er ein.

Der Bürgermeister hatte die Pläne des holländischen Unternehmens vorgestellt. Die Salatproduktion sei ein in sich geschlossener Kreislauf, Abwasser entstehe kaum. Vorgesehen seien auch entsprechende Regenrückhaltebecken. Ein dort geplanter Brunnen und die Wasserentnahme müsse, wie alles andere, von den Behörden genehmigt werden.

Ob die Gemeinde mit dem Grundbesitzer, dem Haus Schönborn gesprochen habe, "was er da tut und was wir aufs Spiel setzen", wollte Johannes Arndt wissen. Gespräche habe es gegeben, so der Bürgermeister. Eine Seite sei das emotionale, andererseits sei der Grundbesitzer auch Unternehmer, gab Knaier zu bedenken.

Beim Thema Umgehungsstraße von der Blutbank zur Straße nach Prichsenstadt monierte Herbert Lorey, warum die Gemeinde nicht eine zusätzliche Abfahrt auf der B286 anstrebe. Damit würde am wenigsten Fläche verbraucht. Er erwarte vom Bürgermeister, dass dieser "die beste Lösung findet." Eine weitere Abfahrt würde auf der kurzen Strecke wohl kaum genehmigt von den Behörden, erwiderte Knaier. Zudem wäre für eine Auf- und Abfahrt das Aufschütten eines Damms erforderlich. Wegen der aktuellen Vorschriften bräuchte man wesentlich mehr Platz, als bei der bestehenden Auffahrt an der Blutbank. Die Gemeinde werde alle Möglichkeiten mit den Behörden ausloten, versicherte der Bürgermeister.

Theo Baier meinte, dass der gesamten Bereichs entlang des Sambachs vom Mühlenweg zum Säulesmarkt verbessert werden müsste. Die Mauer müsste dringend repariert werden, im Weg seien größere Löcher. Seit Jahren werde er vertröstet, es passiere nichts. Hier verwies Knaier darauf, dass man das Konzept für die Umgestaltung des gesamten Bereichs am Säulesmarkt abwarte. Zudem mangle es dem Bauhof einfach an Personal, um alles zu reparieren.

Kritik gab es auch am Friedhof. Auch hier sei einiges aus Mangel an Personal liegen geblieben, so Knaier. Weiter fragte Raimund Ruppert nach dem Verlauf der neuen Stromtrassen in Richtung Geiselwind. Außerdem wollten die Bürger wissen, was der Stand beim Bauvorhaben auf dem Austel-Grundstück sei.

In der Versammlung war der Bürgermeister auf die zuletzt abgeschlossenen Projekte eingegangen sowie auf das, was als nächstes in der 4851 Einwohner zählenden Gemeinde ansteht. Fertig wurde etwa die im Vorfeld heiß diskutierte Kinderkrippe. Nun beginnen die Sanierungen von Kanal- und Wasserleitungen in der Forstamtstraße und in der Köglergasse, in der 18-Äcker-Siedlung wird das Begonnene weiter geführt.

Noch im Sommer will die Gemeinde mit der Erschließung des künftigen Baugebiets Seeflur beginnen, was nötig sei, weil im Weihersbrunnen bis auf einen Platz alles verkauft ist. Zudem erläuterte Knaier, dass der Schulverband in den nächsten Jahren fünf bis sechs Millionen Euro in den Umbau der Nikolaus-Fey-Schule stecken muss.