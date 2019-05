Großlangheim vor 27 Minuten

Saisonstart mit Flug in den Mai

Die Modellfluggemeinschaft Kitzingen startet mit ihrem Frankentablett in den Mai und in die Flugsaison 2017. Zum 34. Mal wird auf dem Fluggelände zwischen Großlangheim und Wiesenbronn der Wettbewerb ausgetragen, teilt der Verein mit. Piloten aus Bayern, Hessen und Württemberg haben ihre Teilnahme zum Vergleichsfliegen in der Klasse F5B-J zugesagt, der als Teilwettbewerb zur Bavarian Open zählt. Den Siegern winken neben dem Wanderpokal für den Erstplatzierten sowie weiteren Pokalen für die ersten Drei, das "Frankentablett", eine Palette von Gemüse, Wurst und Wein aus der Franken. Siegerurkunden für die ersten Zehn sowie ein Bocksbeutel für alle runden den Reigen der Gewinne ab. Um Gästen am Platz das Wettbewerbsgeschehen näher zu bringen, wird Vereinsmitglied Wolfram Böhm das Geschehen live vom Flugfeld kommentieren und so die Zuschauer mit Wissenswerten versorgen. Der Wettbewerb ums Frankentablett beginnt am Sonntag, 5. Mai, um 9 Uhr. Weitere Informationen über den Verein und den Wettbewerb im Internet: www.mfgkitzingen.de