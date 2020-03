Sänger gesucht: Haydns "Schöpfung" soll in Iphofen erklingen

Christel Hüttner, frühere Kantorin im evangelischen Dekanat Kitzingen, wird am 25. April in der Stadtpfarrkirche St. Veit in Iphofen mit professionellen Musikern und einem Projektchor aus der Region das Oratorium "Die Schöpfung" von Joseph Haydn aufführen. Dafür suchen die Kirchenmusikdirektorin sowie ein Sänger-Team rund um Stephanie Chawla und Erna Anderl-Fröhlich interessierte Stimmen, die sich das Chor- und Orchesterwerk in mehreren Probenphasen im Frühjahr gemeinsam erarbeiten wollen. Zur ersten Probe im Januar fanden sich laut einer Pressemitteilung bereits 50 Sängerinnen und Sänger ein, es sollen aber 70 werden.

"Die Schöpfung" stellt einen entscheidenden Höhepunkt in der kompositorischen Laufbahn Joseph Haydns dar und markiert gleichzeitig eine maßstabsetzende Zäsur in der Geschichte des Oratoriums, so die Mitteilung. Am 25. April 2020 soll sie um 19 Uhr in Iphofen aufgeführt werden. Eine Probenwoche findet vom 14. bis 19. April statt. Geübt wird dann noch einmal intensiv an den Tagen vor dem Konzert ab dem 22. April bis zur Generalprobe am 25. April vormittags.

Mehr Informationen und Kontakt bei Erna Anderl-Fröhlich unter Tel.: (09323) 3990982, E-Mail: Schoepfung.Haydn@t-online.de oder Christel Hüttner unter Tel.: (09324) 978666, E-Mail: post@christelhuettner.de