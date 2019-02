Sachkundeschulung in der Geflügelzucht

Am Mittwoch, 13. Februar, bietet der Bayerische Bauernverband Kitzingen in Zusammenarbeit mit VLF, VLM und MR von 18 bis 22 Uhr eine Sachkundeschulung an. Themen sind Rechtsgrundlagen, Risikomanagement, Gerätetechnik und Ausbringung sowie Integrierter Pflanzenschutz. Referent ist Joachim Leykauf. Veranstaltungsort ist der Lehrsaal der Geflügelzucht, Mainbernheimer Str. 101. Weitere Informationen gibt es unter Tel.: (09321) 13460. Anmeldeformulare zum Ausdrucken gibt es im Internet unter www.bayerischerbauernverband.de/kreisverband/kitzingen/pflanzenschutz-sachkundenachweis-2753