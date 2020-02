Willanzheim vor 1 Stunde

SV Willanzheim feierte ausgelassen beim Faschingsball

Am Faschingssamstag lud der SV Willanzheim alle Karneval-Fans zum Faschingsball ein. In der vollbesetzten Sporthalle berichtete Büttenredner Alfred Eger als "Tanzmaus" über das mühevolle Einstudieren von verschiedenen Tanzschritten. Timo und Melanie Engelmann, die als "Schorsch und sei Fraa" auftraten, sorgten mit lustigen Geschichten aus dem Dorfgeschehen für zahlreiche Lacher bei den Gästen, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Neben einigen Witzen über die anstehenden Kommunalwahlen berichteten sie auch über einen Bauern, der die Schlegel seines Mulchers falsch herum einbaute und dass es gleich drei "Tester" benötigte, ehe dieser Fehler auffiel.