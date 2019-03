SPD unterstützt DLRG-Petition für Schwimmbäder

Im Hinblick auf den Erhalt des Freibades freut sich die SPD-Fraktion im Volkacher Stadtrat über die Initiative der DLRG, die eine bundesweite Online-Petition zum Erhalt der kommunalen Schwimmbäder gestartet hat. „Damit werde das Schwimmbadsterben von der rein kommunalen Ebene auf die Verantwortungsebene des Bundes gehoben, so Fraktionsvorsitzender Dieter Söllner. Daneben sieht Söllner auch den Freistaat Bayern in der Pflicht. Laut DLRG gibt es das größte Schwimmbadsterben statistisch betrachtet in Nordrhein-Westfalen, ähnlich viele sind es aber auch im vergleichsweise reichen Bayern. Hier sind es häufig Angebote im ländlichen Raum, die von der Schließung bedroht sind oder bereits geschlossen haben.

Alle, denen das Volkacher Freibad am Herzen liegt, sollten die Online-Petition unterstützen, meint die SPD-Fraktion. Hier der Link zur Petition <https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-die-baeder-schwimmbadschliessungen-stoppen>