Dettelbach vor 56 Minuten

SPD spendet für Senioren

Schon lange Tradition ist der Besuch von Mitgliedern des SPD-Ortsvereins Dettelbach im Seniorenheim Hornsches Spital. Jeweils im ersten Quartal bescheren sie den Bewohnern einen gemütlichen Nachmittag, so die Mitteilung der SPD. Sie kommen nämlich nicht mit leeren Händen, im Gepäck haben sie selbstgebackene Kuchen und Wein und außerdem einen Scheck. Diesmal konnten sie 300 Euro an Heimleiter Dominik Graber überreichen. Das Geld stammt aus dem Glühweinverkauf bei den Adventsstationen. Es soll den Bewohnern direkt zugutekommen. Gedacht ist an ein Zeitungsabo.