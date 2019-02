SPD-Ortsverein ehrt ein Viertel seiner Mitglieder

Dass ein Verein in seiner Jahresversammlung rund ein Viertel seiner Mitglieder ehrt, das kommt selten vor. Diese Konstellation ergab sich beim SPD-Ortsverein Albertshofen, der nur 22 Mitglieder hat und jetzt gleich sechs Mitglieder an einem Abend für langjährige Vereinstreue ehrte. An der Spitze der Geehrten standen Ludwig Wirth und Ludwig Bachleitner mit 35 Jahren, gefolgt von Altbürgermeisterin Heidi Reitmeier mit 30 Jahren, Waltraud Heilmann mit 25 Jahren und Klaus Richter sowie Gerlinde Fella mit zehn Jahren. Walter Theyson sollte auch für 30 Jahre ausgezeichnet werden, doch er war vor zwei Wochen gestorben.

Die Vorstandswahlen gingen unter der Leitung des neuen Landesvorstandsmitglieds Eva-Maria Deppisch aus Dettelbach flott über die Bühne. Vorsitzender Gerhard Uhl ging ebenso in eine weitere Amtsperiode wie sein Stellvertreter Günther Hendricks, Kassier Herbert Kutschera und Christine Golm als Schriftführerin. Beisitzer sind Gerlinde Fella, Peter Reuther, Markus Heinkel, Heidi Reitmeier, Waltraud Heilmann, Ludwig Wirth und Klaus Richter. Zu Kassenprüfern bestellten die Mitglieder Klaus Richter und Ludwig Bachleitner. Delegierte für die Kreisdelegiertenversammlung wurden Gerhard Uhl, Christine Golm und Markus Heinkel.

In seinem Jahresbericht erinnerte Gerhard Uhl an den gut frequentierten Familiennachmittag, das Sommerfest und das Boule-Spielfest. Gerhard Uhl dankte Klaus Richter und Gerlinde Fella für ihre Ausrichtung des Sommerfestes und den Helfern und Austrägern bei den Weihnachtsbriefen. Der Vorsitzende lud die Genossen zum politischen Aschermittwoch des Kreisverbandes am 6. März in Mainstockheim und zum Familiennachmittag am 17. März ein. Neu wird am 30. März ein Weidenflechtkurs in Albertshofen sein. Kassier Herbert Kutschera bilanzierte die finanzielle Lage des Ortsvereins, der im vergangenen Jahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis verbuchte.

Eva-Maria Deppisch stellte die neue Veranstaltungsreihe des SPD-Jugendorganisation Jusos, für die Deppisch als Kreisvorsitzende fungiert, vor. "Wo wir schon mal hier sind", heißt die Veranstaltungsreihe, die dafür sorgen soll, dass die Bürger erkennen, "dass die SPD uns zuhört". Eine erste Veranstaltung in Mainstockheim sei positiv gelaufen und in deren Folge habe sich ein Bürgerbündnis im Nachbarort formiert. Die Veranstaltungsreihe wird in mehreren Kommunen fortgesetzt und Albertshofen ist im September dran.