SPD Marktbreit demonstriert für Klimaschutz

Wer für's Klima demonstriert, der muss mit Wetter rechnen. Das ging am Freitagfrüh rund einem Dutzend Demonstranten so, als sie sich um 7 Uhr in der neuen Obernbreiter Straße gegenüber dem Bahnhof in Marktbreit bei leichtem Regen mit Plakaten trafen. Für Klimaschutz und gegen die Zerstörung der Lebensbedingungen richtete sich der Aufruf des SPD Ortsverbands Marktbreit. Neben Vorstandsmitgliedern und Stadträten hob auch Pfarrer Matthias Wagner ein Schild mit entsprechender Parole. "Das ist hier am Morgen ein Hot-Spot", sagte Ortsvorsitzender Werner Hund zum Demonstrationsort. Denn in der Früh kommen hier viele Pendler mit dem Pkw vorbei, huschen Menschen zur Bahn auf dem Weg zur Arbeit, kreuzen auch viele Schüler die Straße. Deshalb auch der frühe Zeitpunkt. Und natürlich war auch der Wochentag mit Bedacht gewählt: Seit Wochen demonstrieren bundesweit Schüler freitags für mehr Klimaschutz nach dem Vorbild der schwedischen Schülerin Greta Thunberg. Ihnen galt die Solidarität der Marktbreiter. "Wer hat's verbockt? Wir, die ältere Generation", sagte Werner Hund. Immer mehr Flugreisen und Kreuzfahrten, immer größere Autos: "Es ist an der Zeit zu handeln, wenn es nicht gar schon zu spät ist", so der Sozialdemokrat. Nach einer Dreiviertelstunde zogen die Teilnehmer in die Stadt, wo sich die Demonstration auflöste.