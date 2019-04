Mainstockheim vor 1 Stunde

SPD Mainstockheim mit neuem Vorsitzenden

Der SPD-Ortsverein Mainstockheim hat auf seiner Jahresversammlung einen neuen Vorstand und Kassenprüfer gewählt. Zuvor hatte Vorsitzender Othmar Röhner auf die zahlreichen Aktivitäten der SPD zurückgeblickt. Besonders wies er dabei auf den „Politischen Aschermittwoch in Mainstockheim“ hin, zu dem über 350 Interessierte in die Veranstaltungshalle der Gemeinde gekommen waren. Auch die Themenstammtische, bei denen unterschiedliche Fragen aus der Bevölkerung aufgegriffen und diskutiert werden, erfreuten sich laut Pressemitteilung reger Nachfrage. Das Format „Politik raus aus den Amtsstuben, rauf auf die Marktplätze „ hat sich inzwischen gut etabliert. Die Menschen wissen, dass sie sich hier direkt einbringen und mitgestalten können“, so Röhner. Auch für die kommenden Kommunalwahlen wurden die Weichen gestellt. Um mit den Bürgern die anstehende Europa-Wahl im Mai zu diskutieren, lädt der Ortsverein am Samstag, 27. April, von 9.30 bis 11.30 Uhr zu Kaffee und Kuchen ein. Zum neuen Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Maurice Then gewählt. Othmar Röhner ist künftig sein Stellvertreter, Thea Brustmann führt weiter die Kasse.DIm Bild (von links) Othmar Röhner, Greta Müller, Annabell Röhner, Thea Brustmann, Maurice Then, Gerhard Danz und Dietmar Schuler.