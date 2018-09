Volkach vor 16 Stunden

SPD-Kreistagsfraktion auf der Traumrunde

22 Wanderer hatten sich am Treffpunkt am Marktplatz von Markt Einersheim eingefunden. Angeführt vom Fraktionsvorsitzenden Robert Finster und Landtagskandidat Dr. Kössler ging es durchs Würzburger Tor hoch zum Wengertshäusla und zum Aussichtspunkt Vogelsangbalkon (im Bild). Weiter führte der Weg durch die Weinberge und auf die Höhe bis zur Ruine Speckfeld. Auch hier bot sich ein herrlicher Blick in die Hellmitzheimer Bucht. Zurück ging es laut Mitteilung durch die Possenheimer Weinberge und durch das Nürnberger Tor wieder in den Ort. Die zehn Kilometer hatten einige schon etwas angestrengt und so war der Schlusshock beim Winzer Hegwein eine Erholung. Foto: Horst Hoffmann