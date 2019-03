SPD-Demo gegen den Klimawandel

Der SPD-Ortsverband Marktbreit ruft am Freitag, 5. April, wieder zu einer Demonstration gegen den Klimawandel auf. "Der Klimawandel ist schon gegenwärtig, auch in unserer Region. Wir wollen friedlich demonstrieren, denn jetzt zu handeln ist wichtig – es gibt keinen Plan B", teilt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Werner Hund in einem Presseschreiben mit.

Treffpunkt ist um 7.30 Uhr vor dem Lagerhaus. Die Veranstaltung endet gegen 9 Uhr.