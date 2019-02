SPD-Demo gegen den Klimawandel

Der SPD-Ortsvrband Marktbreit ruft am Freitag, 1. März, zu einer Demonstration gegen den Klimawandel auf. „Der Klimawandel ist schon gegenwärtig, auch in unserer Region. Er wird unser Leben in den nächsten Jahren verändern. Wir wollen friedlich demonstrieren für ein der Situation entsprechendes und entschlossenes Handeln“, teilt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Werner Hund mit. Treffpunkt ist um 7 Uhr an der Neuen Obernbreiter Straße/Ecke Fleischmannstraße. Von dort zieht der Zug durch die Bahnhofsstraße zum Schlossplatz, wo die Veranstaltung gegen 8.30 Uhr endet.