SCM-Narren: „Klimawandel – lasst uns handel“

Topaktuelle Themen wählten die Mitwirkenden heuer für den Faschingsumzug der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit. So kam die Riege des Marktbreiter Hockeyclubs genau zu den laufenden Bob-Weltmeisterschaften mit einem selbst gebauten Viererbob daher, begleitet von als Schneeflocken verkleideten Damen. Auf der politischen Agenda steht aktuell auch der Klimawandel, den die Protagonisten des Sportclubs Marktbreit thematisierten. „Klimawandel – lasst uns handel“, war in großen Lettern auf dem SCM-Wagen zu lesen, dessen Rückseite als der letzte Eisberg des Planeten daher kam. Die Seinsheimer Galgenvögel flanierten mit Elferräten und den Gardedamen durch die Marktbreiter Altstadt und das Schild am Bulldog mit der Aufschrift „Käfer on tour“ verriet, dass mit einer Willanzheimer Gruppe im Käfer-Outfit, auch ein Wagen außerhalb der VG Marktbreit, beteiligt war. Jubel, Trubel und Heiterkeit waren Trumpf und Bier samt Sekt flossen in Strömen. (hhe) Foto: Foto: HARTMUT HESS