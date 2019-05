Kitzingen vor 58 Minuten

Rundwanderung der NaturFreunde Kitzingen

Herrliches Frühjahrswanderwetter genossen 19 Teilnehmer der NaturFreunde Kitzingen bei der 16 Kilometer langen Tour im Spessart. Von Heigenbrücken aus wanderte die Gruppe den Lohrbach entlang, über Wald- und Wiesenwege mit Steigungen hoch zu den mit 390 Metern höchstgelegenen Punkt mit Ausblick hinunter nach Heigenbrücken, so die Mitteilung. Weiter über den kleinen Ort Habichtshal mit seiner etwa 400 bis 500 Jahre alten Dorflinde, die 14 Meter hoch ist und einen Umfang von sechseinhalb Metern aufweist, den Aubach entlang zu den Auseen. Hier war in der Fischerhütte eine kleine Rast angesagt bevor man zu der 1955 erbauten Mariengrotte, eine Lourdesgrotte, die direkt an der Bächlesquelle im Naturschutzgebiet Spessartwiesen liegt, wanderte. Durch einen Wildpark mit Damm- und Rotwild, Wildschweinen, Ziegen und Schafe ging es nach Heigenbrücken und mit dem Zug zurück.