Runderneuerung zum 60-jährigen Bestehen

Wenn am Freitag, 5. Juli der Festkommers des FC Reupelsdorf zum 60-jährigen Bestehen des Vereins im Gemeinschaftshaus stattfindet, wird mancher der Gäste staunen.

Das Gebäude, das längst nicht nur als Heimat des Sportvereins aus dem Wiesentheider Ortsteil dient, wurde in den vergangenen Monaten nahezu von Grund auf erneuert. Gut 400 000 Euro hat die Gemeinde Wiesentheid auch mit Hilfe eines Förderprogramms in das Haus investiert, das 1975 errichtet wurde.

Froh sind FC-Vorsitzender Reinhard Hümmer und Wirtschaftsleiterin Nicole Weiß, dass nun die Monate Zeiten der Baustelle vorbei sind. Viel Arbeit hat das Projekt dem Verein beschert, bei dem das gesamte Gebäude renoviert wurde. „Wir atmen langsam auf. Man sieht etwas und freut sich, hierher zu kommen, weil es so schön und neu ist“, schaut sich Nicole Weiß zufrieden um in dem Haus, das für Reupelsdorf längst mehr als ein Sportheim für die Fußballer ist.

Es ist der Mittelpunkt im Dorf mit 360 Einwohnern, das mittlerweile keine Gastwirtschaft mehr hat. Dort wird der Fasching, wie auch die Kirchweih gefeiert, für Geburtstagsfeiern bis hin zu Beerdigungen wird es genutzt. Die Musikkapelle probt dort, die Bürgerversammlung findet hier statt, auch als Wahllokal dient das Gemeinschaftshaus.

Treffpunkt

Und natürlich als Treffpunkt für die Reupelsdorfer, Donnerstag, Freitag und Sonntag ist offen. Der Wirtschaftsbetrieb wird ehrenamtlich geschultert, fünf Gruppen wechseln sich monatsweise ab, was gut funktioniert.

Als Leiterin koordiniert Nicole Weiß das Ganze, dazu putzt sie im Gebäude und schaut nach dem Rechten. Nicht nur sie mag sich Reupelsdorf gar nicht ohne das Haus vorstellen. Der Sportverein hat es auf 99 Jahre von der Gemeinde gepachtet und betreibt es.

Seit vergangenen Oktober gab es im Zuge der Renovierung einiges auch für die Helfer zu tun. Da begann die heiße Phase für den FC, als Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier Vorstand Reinhard Hümmer informierte, dass die Gemeinde in ein Förderprogramm der Ländlichen Entwicklung kommen könne, das solche Projekte bezuschusst. Das Ganze müsse allerdings bis Ende 2018 abgeschlossen sein, lautete die Bedingung. „Wir haben erst einmal geschluckt, ob wir die 60-Jahr-Feier und die Renovierung in der Zeit stemmen können. Es war schnell klar, dass wir es anpacken. Wir sagten, da müssen wir eben durch“, sagt Hümmer.

Ab dem Winter startete das Projekt, dessen Kosten auf rund 400 000 Euro geschätzt wurden. Ein Drittel davon fließt aus dem Förderprogramm, dazu unterstützt der Markt Wiesentheid die Sache. Der FC bringt hauptsächlich Eigenleistung ein.

Größter Brocken war ein neues Dach, dazu erhielt das Gebäude eine Dämmung. Die WC-Anlagen wurden erneuert, ebenso wie Fenster, Fliesen, Elektrik, Heizung. Der Saal bekam eine neue Akustikdecke. Im Keller wurden die Duschen und Umkleideräume komplett erneuert, wobei vieles der Verein übernahm.

Kleine Holzhalle

Im Außenbereich wurde eine kleine Holzhalle errichtet. Dazu gesellte sich, dass die Gemeinde den Graben an der Straße nach Wiesentheid reparierte und in dem Zug den Grünstreifen zum Gemeinschaftshaus neu anlegte.

Beinahe jeden Tag schaute sich Vorstand Reinhard Hümmer auf der Baustelle um. Nun ist auch er zufrieden, wenn er auf das Gebäude schaut. Kleinigkeiten sind noch zu erledigen, aber das 60jährige kann ruhig kommen.

Zum FC Reupelsdorf: Gegründet am 26. Mai 1958 im Gasthaus Then, damals mit 27 Gründungsmitgliedern. Heute zählt der Verein rund 230 Mitglieder, Sport wird in den Abteilungen Fußball und Gymnastik getrieben.

Zu Beginn fand der Spielbetrieb für ein Jahr in Laub statt, dann wurde in der ehemaligen Sandgrube am Wald ein Sportplatz angelegt. Im Jahr 1963 stieg der FC erstmals in die Kreisklasse auf, 1967 sogar für ein Jahr in die damalige A-Klasse Schweinfurt. Heute hat der FC eine Fußballmannschaft in der Kreisklasse.

1974 wurde der neue Sportplatz an seiner jetzigen Stelle gebaut. Das Gemeinschaftshaus wurde 1975 fertig gestellt. Damals leisteten die Reupelsdorfer beim Bau über 7000 freiwillige Stunden. Ab Oktober 2017 erfolgte die erste umfangreiche Renovierung.