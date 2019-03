Runder Geburtstag: Bürgermeister Ackermann wird 60

Ob Gerhard Ackermann als geborener Rüdenhäuser bereits als Bub davon geträumt hat, Bürgermeister seines Heimatorts zu sein, wissen wir nicht. Doch kann er an diesem Freitag, 22. März 2019, an seinem 60. Geburtstag auf ein ereignis- und arbeitsreiches Leben in und für Rüdenhausen zurückblicken.

Die Kommunalwahl 2008 brachte ihn als politischen Neuling gleich ganz nach oben. Äußerst knapp, mit 52,7 Prozent der Stimmen, setzte er sich als Kandidat der Freien Unabhängigen Wähler gegen den Konkurrenten der CSU durch. Als Nachfolger von Bürgermeister Otto Spengler (CSU) hatte er im Gemeinderat das Ziel, alle "an einen Tisch zu holen" und für ein gutes Klima zu sorgen.

Bei seiner Wiederwahl holt Ackermann über 90 Prozent der Stimmen

Offenbar mit Erfolg. Denn zur Wahl im Jahr 2014 hatte er keinen Gegenkandidaten und holte für die Bürgerliste Rüdenhausen von Freien Wählern und CSU 90,4 Prozent der Stimmen. In seine Amtszeiten fallen der Abschluss der Rüdenhäuser Ortsumgehung, die Kindergartensanierung sowie die Dorferneuerung.

Doch die Kommunalpolitik ist nur ein Feld, auf dem sich der selbstständige Gas- und Wasserinstallateur-Meister Ackermann für seinen Heimatort einsetzt. Bis Februar 2010 war er 18 Jahre lang Feuerwehrkommandant. Für knapp ein Jahr war er ab September 2007 Bürgerhauptmann. Bei den Wengertsmusikanten, die er früher leitete, bläst er die Tuba und ist Mitglied beim TSV Rüdenhausen. Ackermann ist verheiratet und hat zwei Kinder.