Runde sechs im Kabarettkeller: Von Händel bis Wolbert

Vor fünf Jahren hat der Sulzfelder Stefan Schiebel die Keller der Weinkellerei Vollert in eine Bühne umgewandelt. Damit hat der 49-Jährige in Sulzfeld das Kulturangebot Kabarett im Weinkeller gestartet. Nach fünf Spielzeiten haben zahlreiche Kabarettisten ihre Visitenkarte in der Zehntgasse abgegeben. Viele Besucher sind zum Lachen in den Keller gegangen. Jetzt hat Schiebel mit seiner Frau Melanie das Jahresprogramm 2019 vorgelegt, das sechste in Folge.

Angebot und Anfragen

Der Winzer und vereidigte Messweinlieferant hat sich inzwischen auch als Veranstalter von Comedy und Kabarett einen Namen gemacht. Nach fünf Jahren hat sich die Atmosphäre in dem alten Weinkeller bei vielen Künstlern herumgesprochen. "Ich habe immer wieder Angebote und Anfragen für Auftritte", sagt Schiebel. Die Besucher kommen längst nicht nur aus der näheren Umgebung. Inzwischen finden auch Würzburger oder Fans aus Mittelfranken den Weg in den historischen Weinkeller.

"Die Einrichtung ist eine große Bereicherung für unseren Ort." Gerhard Schenkel, Bürgermeister in Sulzfeld

Und auch Sulzfelds Bürgermeister Gerhard Schenkel bestätigt Schiebel und seinen Kabarettkeller in seinem Grußwort zum Programm 2019: "Die Einrichtung ist eine große Bereicherung für unseren Ort." Wie Schiebel mit Blick auf die abgelaufene Saison sagt, sind alle Künstler des Jahres 2018 gut angekommen. Der bis zu 120 Besucher fassende Keller war immer gut besucht, oft auch ausverkauft. Wobei der Haßfurter Mundartdichter Wilhelm Wolbert immer für ein volles Haus sorgt. Auch beim letzten Auftritt im Jahr 2018.

Alte Bekannte, neue Gesichter

Der Erfolgsgarant aus Haßfurt wird auch das Jahr 2019 beschließen. Davor gibt es neunmal Unterhaltung bei Kabarett, Wein und Brotzeit, in der Regel ab 17 Uhr. Wie der Blick ins Programmheft zeigt, werden einige alte Bekannte wie Otti Schmelzer, Das Eich, Bernd Händel oder auch Matthias Matuschik (diesmal mit Susanne Rohrer) mit dabei sein. Bernd Regenauer und Christoph Maul sind dagegen zwei, die bisher noch nicht in Sulzfeld waren. Stefan Schiebel glaubt jedenfalls, seinen Fans auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können. "Es ist wieder für jeden was dabei", sagt er.

Der Überblick

Den Auftakt macht TBC, Totales Bamberger Kabarett, mit dem Programm "Wann, wenn nicht wir?" am 24. Februar. Am 31. März stehen fränkische Frotzeleien mit Jörg Kaiser auf dem Programm. Der April gehört Berd Regenauer. Der Erfinder, unter anderem der Radio-Kultserie Metzgerei Boggensagg, steht am 28. April auf der Bühne im Weinkeller. "Sunn scheint schö" heißt das Programm, mit dem Otti Schmelzer am 4. Mai nach Sulzfeld kommt. Am 2. Juni präsentiert Bernd Händel seine Kabarett- und Parodieshow, in der laut Programm 30 Prominente auftreten werden.

Auf den Spuren von Reinhard Mey

Eher ein Konzert wird diesmal der Auftritt von "Das Eich" am 21. Juli. Stefan Eichner präsentiert sein abendfüllendes Reinhard-Mey-Chanson-Bühnenprogramm. "Ohne Freibier wär das nie passiert" behauptet Helmut A. Binser am 1. September in seinem vierten Bühnenprogramm. Zum ersten Mal nach Sulzfeld kommt Christoph Maul am 20. Oktober. "Mangel durch Überfluss" heißt das Programm des Künstlers, der als "neuer Stern am Kabarett- und Comedy-Himmel" gehandelt wird. "Wir müssen reden", glauben schließlich die Radiomoderatoren Matthias Matuschik und Susanne Rohrer. Was dabei herauskommt, ist am 17. November zu erleben. Bleibt der Schlusspunkt, den Wilhelm Wolbert zum Jahresende am 28. Dezember setzen wird.

Infos und Karten

Weitere Informationen und Karten unter: www.kabarettkeller-sulzfeld.de, info@kabarettkeller-sulzfeld.de und Tel.: (0 93 21) 47 17.