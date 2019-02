Rummel um die Gesundheit

Die Dekanatsfrauenbeauftragten des evangelischen Dekanats Kitzingen laden zum Tag für Frauen am Samstag, 16. Februar, von 9 Uhr bis 13 Uhr ins Paul-Eber-Haus, Schulhof 1 in Kitzingen ein. Referentin ist Pfarrerin Elfriede Koch aus München. Das Motto lautet „Hauptsache gesund!?“ Für die Gesundheit bringen viele Menschen große Opfer und setzen dabei manches Andere aufs Spiel. Doch ist die Gesundheit wirklich das höchste aller Güter? Der Vortrag geht der Frage nach, ob es nicht ein tieferes Wohlbefinden gibt, das trotz mancher Krankheit erreicht werden kann, heißt es in der Mitteilung. Der Dekanatsfrauentag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück und einer Andacht. Die Teilnehmerinnen können ihre Kinder mitbringen, Erzieherinnen des Dekanats übernehmen die Betreuung. Bianca Tröge ist mit ihrem Büchertisch präsent. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.