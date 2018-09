Rummel, Bremser, Schützenauszug

Ihre Traditionskirchweih feiern die Markt Einersheimer von Freitag, 14. September bis Dienstag, 18. September. Als eine der wenigen Gemeinde ihrer Größe bietet die Kirchweih Jahr für Jahr einen Rummelplatz für die Kinder und Familien an.

Den inoffiziellen Start des Festes macht am Freitag ab 18 Uhr das Kirchweihessen des Sportvereins mit Bratwürsten, Knöchle mit Kraut oder Brotzeiten und dazu Bremser im Sportheim. Am Samstagnachmittag geht es um 16 Uhr sportlich weiter mit dem Heimspiel der Fußballer gegen den TSV Gnodstadt. Um 18 Uhr trifft sich die Historische Burschenschaft zum Eintrommeln der Kirchweih. Um 19 Uhr steht für die Kinder der Lampionumzug von der Schule zur Festwiese auf dem Programm und auf der Festwiese am Schützenhaus verteilen die Gemeinderäte Freikarten für die Rummelplatz-Fahrgeschäfte.

Bürgermeister Herbert Volkamer geht um 19.30 Uhr mit einem Vertreter der Marktstefter Privatbrauerei Kesselring zum Festbieranstich: Dem Startschuss für die Kerm. Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Samstagabend im Schützenhaus mit Bar-Betrieb der Alleinunterhalter Willi.

Am Sonntag werden die Markt Einersheimer dem Anlass des Feier-Wochenendes gerecht und feiern den ökumenischen Festgottesdienst um 10.15 Uhr in der Kirche mit Beteiligung der Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine. An allen Kirchweihtagen laden die örtlichen Gastwirtschaften zu Kirchweih-Gerichten ein und ab 14 Uhr startet am Sonntag der Festbetrieb auf dem Festplatz, wo die Einersheimer Musikanten aufspielen.

Der große Tag der Schützen kommt am Montag. Um 13 Uhr schreiten die Schützen mit ihrem Hauptmann Rudi Hein zum Schützenauszug unter Mitwirkung der Historischen Burschenschaft. Danach herrscht Festbetrieb und alle Augen sind auf den Ehrentanz des Schützenkönigs gerichtet. Die musikalische Unterhaltung übernehmen die „Altmannshäuser Musikanten“.

Am Dienstagnachmittag treffen sich die Kirchweihburschen um 11.30 Uhr am Festplatz und um 12.15 Uhr nehmen die Abordnungen der örtlichen Vereine Aufstellung am Marktplatz. Um 12.30 Uhr bewegen sich die Historische Burschenschaft und die Vereinsabordnungen Richtung Schloss um dort dem Bürgermeister und Gemeinderäten zu huldigen. Zum Ehrentanz der Chargierten spielen später wie gewohnt die Altmannshäuser Musikanten auf. Ab 14 Uhr läuft das Bürgerschießen und die Kirchweih-Tombola des Kindergartenfördervereins öffnet. Kinderspiele veranstaltet die Lehrerschaft ab 15 Uhr. Den offiziellen Schlusspunkt der Kerm bildet um 18.30 Uhr die Proklamation der Könige und Ritter der Erwachsenen und Jugendlichen des Bürgerschießens.