Ruheständler waren wieder viel unterwegs

Flott verliefen die Wahlen des Vorstands beim Verein "Die Ruheständler Volkach" im Vereinslokal "Weingasthof Rose" in Volkach. Vor drei Jahren neu gegründet war beim Nachfolgeverein des Bunds der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH) die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Vereinsführung groß. Zu ihren Vorsitzenden wählten die Anwesenden Heinrich Kresken und Werner Burger.

Alt-Bürgermeister Karl Andreas Schlier hatte als Wahlleiter in der Mitgliederversammlung kein schweres Amt. Heinrich Kresken übt sein Vorstandsamt in Personalunion mit dem Posten des Schriftführers aus. Das Vorstandsteam komplettieren Schatzmeisterin Christa Brandt und ihre Stellvertreterin Irene Meixner sowie stellvertretender Schriftführer Friedl Albert. Als Vorstandssprecher dankte Heinrich Kresken den ausscheidenden Vorsitzenden Friedhelm Gehl und Anita Berz, die sich seit 16 Jahren sehr für die Ruheständler engagiert hätten.

In seinem Jahresrückblick skizzierte Kresken die vielfältigen Aktivitäten in der Gemeinschaft, der mittlerweile 50 Frauen und Männer angehören. Von April bis Oktober unternahmen die Ruheständler fünf Ausflüge in die nähere Umgebung, darunter zur Ölmühle Abtswind, ins Bäckereimuseum Rimpar, ins Papiertheater Kitzingen, nach Castell und auf den Schwanberg. Mit zwölf Personen ging es ins Georg-Schäfer-Museum Schweinfurt. Zwei Tagesfahrten mit dem Bus führten die reiselustigen Mitglieder zur Papiermühle Homburg, nach Lohr, Hammelburg und Aschfeld.

Reichlich Informationen vermittelten diverse Vorträge, darunter die Themen Schlaganfall und Gedächtnistraining. Gemeinsam feierte man den Advent und die Faschingszeit. Kresken richtete seinen Blick nach vorne und stellte das Jahresprogramm 2020/21 vor.

Beim nächsten Treff am 2. April geht es nach Astheim. Dort werden die Ruheständler durch das Museum Kartause geführt. In seinem Vortrag "Lang ist’s her" nahm Friedl Albert die Versammlungsteilnehmer mit auf eine kurzweilige Zeitreise zurück ins Jahr 1350. Er ging dabei auf den damaligen Alltag in der Kleinstadt Volkach ein und beschrieb einen Tag vom morgendlichen Aufstehen bis zum Betthupferl.