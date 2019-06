Volkach 13.06.2019

Ruheständler Volkach im Papiertheater Kitzingen

Was ist ein Papiertheater? Die Volkacher Ruheständler wollten es laut einer Pressemitteilung genau wissen und machten sich in die Kitzinger Altstadt auf. In der Grabkirchgasse empfing sie Theaterchefin Gabriele Brunsch. Papiertheater, erläuterte sie vor der Aufführung, waren im 19. Jahrhundert häusliche Kultur für Adel und Großbürgertum. Bühnenbilder und Figuren aus Papier wurden in großen Stückzahlen gedruckt. Das Kitzinger Theaterchen ist eines der wenigen verbliebenen. Hier liegt alles in den Händen von Gabriele Brunsch. Sie adaptiert oder schreibt die Stücke selbst, sie zeichnet und malt, entwirft Figuren und Bühnenbilder, schneidet Musik, Geräusche und gesprochene Rollen.Nach der Einführung sahen die Volkacher das Stück „Flussgeschichten“. Schüler erarbeiten in einer Projektwoche zum Thema „Main“ viele Aspekte zum Leben am Fluss früher und heute. 14 Akte, heiter, ernst und informativ. Die Bühne nicht größer als ein Fernseher der 60er Jahre, keine „Action“ im heutigen Sinne. Und doch ist man gebannt, wird die Fantasie angeregt, bewegen sich die Figuren vor dem geistigen Auge der Zuschauer durch Räume und Landschaften. Eben „ein Ort der Magie“!