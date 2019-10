Rückwärtsfahrt eines Traktors ging schief

Am Dienstagvormittag ereignete sich in der August-Gauer-Straße in Kitzingen auf dem LZR-Gelände ein Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Traktorgespann rückwärts und stieß gegen einen dahinter stehenden Pkw. Dieser wurde hierbei an der Fahrzeugfront beschädigt. Anschließend entfernte sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ordnungshüter konnten den Verursacher durch Nachfragen bei der Fa. LZR schnell ermitteln. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.