MAINBERNHEIM vor 41 Minuten

Rückwärts gegen geparktes Auto gestoßen

Mit ihrem BMW ist eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag in der Kirchenbergstraße in Mainbernheim rückwärts aus der Garage gefahren und hat einen Renault am Straßenrand übersehen. Beim Zusammenstoß entstand Schaden von etwa 500 Euro, meldet die Polizei.