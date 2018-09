Marktbreit vor 1 Stunde

Rückwärts gegen Leitplanke gestoßen

Am Bahnhofplatz in Markbreit rangierte am Donnerstagabend eine 50-jährige Autofahrerin rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß sie gegen die Beplankung eines Oberleitungsmastes und richtete laut Polizeibericht Schaden von 800 Euro an.