Rödelsee vor 1 Stunde

Rückwärts gegen Auto geprallt

In der Heinrich-Wiegand-Straße in Rödelsee stieß am Sonntagnachmittag ein 40-jähriger Autofahrer beim rückwärtigen Ausparken gegen den geparkten Renault einer 30-jährigen Frau. Schaden laut Polizeibericht: 2000 Euro.