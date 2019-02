Rücklagenentnahme verhindert neue Schulden

Die Gemeinde Willanzheim hat im laufenden Jahr mit 6,5 Millionen Euro einen um 800 000 Euro höheres Haushaltsvolumen und hat Millionenprojekte wie den Schulhausbau in Willanzheim zu schultern. Doch dank eines Jahresüberschusses von 1,9 Millionen Euro im Vorjahr kann die Gemeinde mit 1,29 Millionen Euro einen ordentlichen Griff in die Rücklagen vornehmen um den Vermögenshaushalt ausgleichen zu können und heuer keine neuen Schulden machen zu müssen. Auf dieser Basis fand das Zahlenwerk in der Ratssitzung am Montag einhellige Zustimmung in der Ratsrunde.

Im Verwaltungshaushalt kann die Gemeinde keine großen Gelder erwirtschaften, Willanzheim erreicht mit 25 700 Euro nicht die vorgeschriebene Mindestzuführung. Mit 300 000 Euro kalkulierte Kämmerer Günther Schell die Gewerbesteuer-Einnahmen vorsichtig, nachdem es vor zwei Jahren noch 548 000 Euro gewesen waren. Diese enorme Summe als maßgeblicher Wert sowie die gestiegene Steuerkraft führen für den heurigen Haushalt dazu, dass die Schlüsselzuweisungen mit 401 000 Euro um 178 000 Euro niedriger als im Vorjahr ausfallen. Zugleich muss die Gemeinde mit 675 000 Euro (bei einem Kreisumlagen-Hebesatz von 39,5 Prozentpunkten) über 128 000 Euro mehr an Kreisumlage abführen.

"Ab dem Jahr 2020 wird sich die Lage wieder entspannen und Zins und Tilgung werden dann wieder aus der Zuführung finanziert werden können", schrieb Günther Schell in seinen Bemerkungen. Mehrausgaben ergeben sich zusätzlich durch die Umlagen für die Verwaltungsgemeinschaft Iphofen sowie die Schulverbände Willanzheim und Iphofen. Den größten Einnahmeposten des Verwaltungshaushalts macht die Einkommenssteuerbeteiligung mit 927 000 Euro aus, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 40 000 Euro bedeutet. Die Hebesätze liegen weiterhin beim 380 Prozentpunkten für die Gewerbesteuer und jeweils 350 Prozentpunkte bei den Grundsteuern A und B. Im Vermögenshaushalt schlägt die Schule mit 2,15 Millionen Euro zu Buche, weitere Investitionen im sechsstelligen Bereich sind 100 000 Euro als Investitionsumlage für den Schulverband Willanzheim, 100 000 Euro für bewegliche Bauhofgerätschaften, sowie 200 000 für den Abbruch der Hüttenheimer Schule und 100 000 Euro für die Neubauplanung. Nach der Rücklagenentnahme werden sich die Rücklagen auf 613 000 Euro verringern. Laut dem Finanzplan wird die Gemeinde heuer 436 000 Euro an Schulden tilgen und zum Jahresende voraussichtlich einen Schuldenstand von 1,4 Millionen Euro aufweisen. "Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nach den momentanen Planungsgrundlagen und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum gegeben", attestierte der Kämmerer.

Weitere Themen waren:

Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert informierte ihre Ratskollegen, dass im Zuge der Schulbaustelle der Lindenbaum im ehemaligen Schulhof erhalten werden kann. Der Gemeinderat hatte von der Firma Schneider aus dem mittelfränkischen Steinbach das günstigste Angebot mit 259 000 Euro für die Außenanlagen auf de Tisch liegen und vergab der Firma den Auftrag.

Oliver Etienne vom Installations-Planungsbüro Sattes aus Tiefenstockheim informierte über die Heizanlagen-Planung beim künftigen Dorfgemeinschaftshaus inklusive neuen Kindergarten in Hüttenheim. Er erläuterte mehrere Varianten, die gegeneinander abgewägt wurden, die Ratsrunde verständigte sich darauf, für beide Gebäudeteile jeweils eine Luft-Wärmepumpe vorzusehen.

Die Ratsrunde will in Hüttenheim am Baugebiet Sommerried um das Areal Sommerried II erweitern, als Planungsbüro beauftragte der Gemeinderat der Planungsbüro Arz aus Würzburg.

Ingrid Reifenscheid-Eckert sprach den Masterplan Breitbandversorgung an, den ein Fachbüro für alle drei Ortsteile erstellen soll. Der Masterplan soll die Grundlage bilden um in ein Förderprogramm zu kommen.

Die Ratsrunde gewährt dem Sportverein Willanzheim einen Zuschuss von 40 Prozent der Materialkosten für die Erneuerung der Beregnungsanlage.